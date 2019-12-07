أخبار مصر | كثافة مرورية في نفق الأزهر إثر اندلاع حريق في أحدى السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافة مرورية في نفق الأزهر إثر اندلاع حريق في أحدى السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نفق الأزهر، كثافة مرورية عالية، بسبب توقف الاتجاه القادم من وسط البلد، إثر اندلاع حريق محدود في أحدى السيارات.

سيطرت الحماية المدنية على حريق اندلع في أحدى السيارات، داخل نفق الأزهر في الاتجاه القادم من وسط البلد، دون وقوع خسائر في الأرواح.

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واندلع الحريق بسبب ماس كهربائي في أحدى السيارات، بينما قامت قوات الحماية المدنية بإطفاء الحريق وسحب السيارة.

وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء وجود حريق داخل نفق الأزهر، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقت الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق، وعلى الفور تحركت للسيطرة على الموقف، واستطاعت سحب السيارة خارج النفق، وانتظمت حركة المرور دون وقوع خسائر بشرية.