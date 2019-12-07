أخبار مصر | عاجل.. السيطرة على حريق داخل نفق الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيطرة على حريق داخل نفق الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت الحماية المدنية على حريق اندلع في أحدى السيارات، داخل نفق الأزهر في الاتجاه القادم من وسط البلد، دون وقوع خسائر في الأرواح.

واندلع الحريق بسبب ماس كهربائي في أحدى السيارات، بينما قامت قوات الحماية المدنية بإطفاء الحريق وسحب السيارة.

وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء وجود حريق داخل نفق الأزهر، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقت الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق، وعلى الفور تحركت للسيطرة على الموقف، واستطاعت سحب السيارة خارج النفق، وانتظمت حركة المرور دون وقوع خسائر بشرية.