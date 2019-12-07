أخبار مصر | مؤسسة تلفزيون مالطا بعد زيارتها بمصر: "كل ما فيها جميل.. آثارها وشعبها"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسسة تلفزيون مالطا بعد زيارتها بمصر: "كل ما فيها جميل.. آثارها وشعبها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت المذيعة الشهيرة جرازيللي كاميلليري Grazielle Camilleri مؤسسة تليفزيون مالطا، مصر وتضمنت زيارتها عددًا من المواقع الأثرية الشهيرة في المحافظات المختلفة.

وحرصت عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الجتماعي فيسبوك على توثيق رحلتها بمجموعة من الصور، مؤكدة أن مصر بلد مختلفة وفريدة، وتاريخها عريق وحضارتها عظيمة وشعبها رائع ويستقبل الناس بترحاب.

وزارت "كاميلليري"، خلال وجودها في مصر المتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة الهرم، كما زارت منطقة سقارة والهرم المدرج وشارع المعز.

وفي الأقصر زارت معابد الكرنك ومقابر وادي الملوك وزارت مقبرة توت عنخ أمون، وفي أسوان زارت معبد أبو سمبل والقرية النوبية، كما زارت معبد دندرة في قنا الذي وصفته بالمعبد الجميل وأنه أمدها بطاقة جميلة، وعبرت عن إنبهارها بما شاهدته في هذا المعبد.

وحرصت مؤسسة تلفزيون مالطا، على شكر الطيب عبدالله حسن، مرشد سياحى كان مصاحبا لها في رحلتها، والذي صرح للفجر أنها كانت سعيدة للغاية بالزيارة، وقالت إن كل شئ عظيم وجميل في مصر، وسجلت إعجابها الشديد بكل المواقع الأثرية التي زارتها.