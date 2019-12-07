شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسماء الحسنى» في حفل الإنشاد الديني بأوبرا دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلاً للإنشاد الدينى على مسرح دار أوبرا دمنهور، مساء الجمعة، للشيخ إيهاب يونس.

وأنشد «يونس» عدد من الأناشيد والتى لاقت تجاوبًا كبيرًا من الجمهور، منها «الأسماء الحسنى، وأنوار النبى، وعابدًا، ونسبًا شريف، والمسك فاح، وعبدت الله، ودعونى، وإله الكون، والله يامولانا، وياست ايه ده كل ده، وامدح المُكمل، وصلى الله على محمد».

والشيخ إيهاب يونس مبتهل دينى، عضو مجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى، وتخرج من كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة بجامعة الأزهر، وأسس فرقته الخاصة منذ 10 سنوات، وشارك في العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها.