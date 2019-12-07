شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإعلان عن تشغيلها 2020.. 10 معلومات هامة عن جامعة العلمين الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، عن بدء تشغيل جامعة العملين الدولية للعلوم والتكنولوجيا الجديدة فى إطار التشغيل المرحلى فى عام 2020، ينشر ”الخليج 365” أبرز 10 معلومات عن الجامعة:



1 – تقام جامعة العلمين الدولية على مساحة 146 فدانًا، ومكونة من 18 مبنى.

2 – تنقسم الجامعة إلى ثلاثة قطاعات، قطاع الهندسة ويضم كليات الهندسة والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات، والقانون الدولى، وإدارة الأعمال، والقطاع الطبى الذى يضم كليات الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الأساسية، بالإضافة إلى (المستشفى الجامعى العام بسعة 400 سرير، وتم تخصيص جزء منه للسياحة العلاجية، ومستشفى طب الأسنان بسعة 240 كرسيا) والقطاع الأخير يضم مبانى الإدارة وقاعة المؤتمرات والمكتبة المركزية، ومبنى الخدمات وكلية الدراسات العليا، ومبانى إسكان أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والملاعب الرياضية، وكلية السياحة، وكلية الإنتاج الإعلامى، التى تم إضافتها للجامعة.

3 - تزويد جامعة العلمين الدولية بشبكة معلومات تعليمية وبحثية، وأخرى تأمينية متوفر بها أعلى أنظمة الحماية، التى تغطى كافة المنشآت التعليمية.

4 - إنشاء شبكة من الأنفاق الخدمية، وطريق دائرى لربط كل مبانى الجامعة.

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5 - إقامة محطة توليد كهرباء مستقلة بالجامعة؛ لضمان عدم تأثر الخدمة التعليمية والطبية بالجامعة.

6 - تتكون الجامعة من 12 كلية تستوعب 25 ألف طالب فى تخصصاتها المختلفة.

7 - تعمل الجامعة بنظام الساعات المعتمدة، ولديها مقررات إجبارية كمتطلبات جامعية لكل الطلاب بكافة التخصصات العلمية، وتشمل التذوق الأدبى، وريادة الأعمال والابتكار، والتفكير النقدى، ومبادئ القانون وحقوق الإنسان والأخلاقيات، بالإضافة إلى مهارات البحث والتحليل.

8- تضم الجامعة العديد من البرامج الدراسية الحديثة، والتى تصل إلى 80 برنامجًا مختلفًا.

9 - تشمل الدراسة بالجامعة تخصصات الهندسة (الطاقة، والنانو، والميكاترونيات)، وبرامج العلوم الأساسية (جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة)، وبرامج الفنون (التصميم البيئى، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة) وبرامج السياحة (الفنادق والمنتجعات، والمتاحف وإدارة التراث).

10 - عددًا من الكليات بجامعة العلمين ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب بحلول العام الدراسى القادم، وهى كليات القانون الدولى وإدارة الأعمال والهندسة والفنون التطبيقية والدراسات العليا.