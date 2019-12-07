شكرا لقرائتكم خبر عن ماس كهربائي سبب حريق بسيارة ملاكي داخل نفق الأزهر.. ولا إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب بمحرك إحدى السيارات الملاكى نتيجة ماس كهربائى داخل نفق الأزهر، فى الاتجاه القادم من وسط البلد، تجاه طريق صلاح سالم، حيث قامت القوات بسحب السيارة إلى خارج النفق دون وقوع أية إصابات.

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