شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انتهاء تحديد مواصفات امتحانات أولى ثانوى غدا.. والأسئلة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المركز القومى للامتحانات عقد اجتماعًا مع مستشارى المواد الدراسية ويستكمل غدًا باقى لقاءاته للاتفاق على وضع أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوى الورقية لاختبار يناير المقبل، موضحة أن كل عدة مواد مخصص لها يوم، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة تشهد تحديد كافة الضوابط الخاصة بوضع الأسئلة لتبدأ المديريات فى وضع الأسئلة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن الوزارة تنتهى خلال الأسبوع الجارى من تحديد مواصفات الورقة الامتحانية للامتحانات الورقية لأولى ثانوى، على أن تبدأ الإدارات التعليمية فى وضع أسئلة الامتحان خلال الأسبوع المقبل وفق المواصفات التى حددها المركز القومى للامتحانات.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الفترتين الصباحية للثانى الثانوى والمسائية لطلاب الصف الأول الثانوى العام، على أن تبدأ 11 يناير المقبل وتنتهى 23 من الشهر نفسه.