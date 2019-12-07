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شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» و«الزملوط» ورئيس التنظيم والإدارة يشهدون زفاف نائبة محافظ الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية، عقد قران وزفاف الدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد، على الدكتور محمد سعيد عبدالخالق، والذي أقيم مساء اليوم الجمعة بقاعة الروضة بمسجد الشرطة بالتجمع الأول، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد من نواب ونائبات المحافظين من أصدقاء وزملاء العروس ولفيف من الأهل والأصدقاء للعروسين.
وقدم «شعراوي» التهنئة للعروسين بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة.
من جانبها أعربت الدكتورة حنان مجدي وعريسها الدكتور محمد سعيد عن سعادتهما بحضور الوزير شعراوي عقد قرانهما، وقدما له الشكر على هذه اللافتة الطيبة.
وكانت العروس أدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية نائبا لمحافظ الوادي الجديد العام الماضي في حركة المحافظين قبل الأخيرة، واستمرت في منصبها عقب حركة المحافظين الأخيرة.
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