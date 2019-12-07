شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحكم عليهم.. تعرف على 5 معلومات عن المتهمين "برشوة المطار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة المتهمين "محمد صبحى، مسعد عبد الرازق"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما عن تهمة الرشوة، فى قضية طلب وتقاضى رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين "مسعد فوزى، ماجد جرجس، أمير بدر الدين"، بغرامة 50 ألف جنيه وألزمتهم المصاريف الجنائية، عن التهمة الثالثة والرابعة بأمر الإحالة، وإعفائهم من تهمة الرشوة.

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهمين هم "محمد صبحى، مسعد عبد الرازق، سعد فوزى، ماجد جرجس، أمير بدر الدين".

و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كافة المعلومات عن قضية "رشوة الجمارك":

1- المتهمان الأول والثانى يعملان بميناء القاهرة الدولى.

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2- المتهمان طلبا مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوى.

3- ضابط الرقابة تمكن من ضبط المتهم الأول عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه.

4- نيابة أمن الدولة العليا تحيل المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة.

5- "الجنايات" تقضى بمعاقبة المتهم الأول والثانى بالمشدد 3 سنوات، وتغريم باقى المتهمين 50 ألف جنيه.