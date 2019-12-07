شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تعرب عن حزنها لإطلاق طالب سعودى النار بولاية فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الخارجية السعودية، عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلاب السعوديين بإطلاق النار فى ولاية فلوريدا، مما أدى إلى وفاة 3 وإصابة عدد من الأمريكيين، مشيرة أن مرتكب الجريمة لا يمثل الشعب السعودى.

وقالت الخارجية السعودية فى بيان لها:" نعرب عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين".



الخارجية السعودية

وأضافت :"نتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل، ونؤكد أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

وأشارت :" وانطلاقا مما يربط المملكة والولايات المتحدة من علاقات وثيقة واستمرارا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة".