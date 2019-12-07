شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لمنفذ عملية إطلاق النار على قاعدة عسكرية فى فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع إرم نيوز، صورة للمتدرب السعودى، محمد سعيد الشمرانى، المتهم بتنفيذ عملية إطلاق النار فى قاعدة جوية بولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكر موقع "إرم نيوز" أن الصور نشرت على حسابات أمريكية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، للمتدرب السعودى محمد سعيد الشمرانى.



الصورة المتداولة

وأضاف التقرير، أن الصورة يبدو أنها قد التقطت من بطاقة هوية خاصة به ، حيث تظهر ملامح وجهة واضحة ، وورد بها بعض المعلومات الشخصية لما فى ذلك الاسم.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلامية عن أن جهات التحقيق حددت هوية مطلق النار في القاعدة العسكرية الجوية بولاية فلوريدا ، وتبين أنه "طالب سعودي الجنسية" كانت الشرطة الامريكية ،أعلنت منذ قليل على ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق النار إلى 4 أشخاص، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز".