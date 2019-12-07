شكرا لقرائتكم خبر عن 16 جلسة لمنتدى شباب العالم حول التنمية المستدامة والتكنولوجيا ومكافحة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق منتدي شباب العالم خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث من المقرر أن يشهد المنتدي عقد نحو 16 جلسة.

وتعكس هذه الجلسات حرص إدارة المنادي علي التنوع وإثراء الجوانب الإنسانية والتكنولوجية والعلمية للمشاركين والمتابعين لجلسات المنتدي.

وتضم الجلسات:





جلسة أثر التغيرات المناخية على الإنسانية: إنعكاسات وحلولأهداف الجلسة

تعكس الجلسة الحاجة الماسة للتعامل العاجل مع قضية تغير المُناخ، حيث ستسلط الضوء على قضايا التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية على الانسانية مثل ظاهرة اللاجئين المناخيين، وأثر ارتفاع منسوب البحار والمحيطات على التنوع البيولوجي، والانعكاسات المناخية على قطاع الزراعة، وتأثيره بالتالي على الأمن الغذائي للشعوب. كما تتناول الجلسة أثر الظواهر المناخية على مستقبل الحياة على الكرة الأرضية، ويتم التطرق في سياق الجلسة إلى دور المنظمات الدولية والحكومات في التعامل مع هذا الملف.





جلسة أفاق التنمية المستدامة بإفريقيا: فرص وتحدياتأهداف الجلسة:

تناقش الجلسة فرص تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا من خلال تنفيذ مشروعات تكاملية بالقارة، والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات. كما سيتم تناول التحديات التي تواجه تحقيق التنمية في الدول الإفريقية، وعلاقة موضوعات التنمية بموضوعات الإعمار ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى استعراض دور الشباب الإفريقي وسبل تمكينه لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.





جلسة الأمن الغذائي في إفريقيا: كيف نحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة؟أهداف الجلسة

تتطرق الجلسة إلى الأمن الغذائي كركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام . وستسلط الضوء على السلوك الغذائي للأفراد والشعوب والعقبات التي تواجه توفير الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة، إلى جانب تداعيات النزاعات وتغير المناخ وندره المياه في تهديد الأمن الغذائي.





جلسة التحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقميةأهداف الجلسة

ستناقش الجلسة التحديات المختلفة لإنجاز العمل الإبداعي في ظل تطور التكنولوجيا المرتبطة بالإبداع، مع التركيز بشكل خاص على أثر بمنصات العرض بحسب الطلب VOD، وبتقنيات الواقع الافتراضي VR والواقع المُدمج AR على العمل الابداعي. كما ستتطرق الجلسة لدور أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية على العمل الابداعي، كذا سبل تطويع التكنولوجيا لأثراء العمل الإبداعي.





جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليينأهداف الجلسة

في ظل التحولات التي يمر بها العالم، ظهرت العديد من التحديات التي تهدد السلام العالمي. وستلقي الجلسة الضوء على عدد من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، مثل الإرهاب والنزاعات المسلحة. وكما ستبرز الجلسة دور المنظمات الدولية والاقليمية في صيانة الأمن والسلم الدوليين، لا سيما من خلال جهود منع نشوب النزاعات، ودعم جهود نزع السلاح النووي وتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة.





جلسة التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسطأهداف الجلسة

تركز الجلسة على أهم جوانب التعاون والتنسيق بين دول المتوسط في مجال اقتصاديات الطاقة، مثل التعاون في مجال التنقيب عن الغاز ، ونقله ، وتخزينه وغير ذلك من مجالات التعاون لاسيما بعد الاكتشافات الكبيرة التي تم تحقيقها في منطقة شرق المتوسط. كما ستركز الجلسة على مجالات التعاون في مجال الطاقة المتجددة والربط الكهربائي بين الدول، وكيفية تحقيق الاستدامة في هذا المجال،

وستتطرق الجلسة إلى أهم الفرص والتحديات التي تواجه دول شرق المتوسط في تأمين مصادر الطاقة المختلفة وتمويل إنشاء وصيانة البنية التحتية للطاقة، بالاضافة إلى كيفية زيادة وتعزيز سبل التعاون في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتمكين الشباب، وأثر ذلك على تعزيز فرص التنمية المستدامة في دول المنطقة.





جلسة التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقميأهداف الجلسة

­ توضيح مفهوم التحول الرقمي ودوره في تحقيق التميز المؤسسي.

­ تبيان مراحل تحقيق كل من التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي والتحديات التي تواجه تحقيقهما.

­ استعراض تأثير التحول الرقمي على أداء المؤسسات الحكومية والشركات والاقتصاد.

­ مناقشة التحديات الماثلة أمام دول العالم مع استعراض التجارب الدولية والإقليمية.





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جلسة الذكاء الإصطناعي والبشر: من المتحكم؟أهداف الجلسة

تهدف الجلسة لتوضيح دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تغيير نمط الحياة الحديثة، وتقييم توقعات تطور مراحل الذكاء الاصطناعي ومعادلتها للذكاء البشري. كما ستتطرق الجلسة إلى التحديات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.





جلسة المرأة والحق في التنميةأهداف الجلسة

تهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة على جميع الأصعدة كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذا رفع الوعي بأهمية تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا، وإبراز دوره في تحقيق التكامل داخل المجتمع.





جلسة Block chain : تحولات كبرى في العالم الرقميأهداف الجلسة

تستعرض الجلسة تقنية الـBlockchain والتحولات التي خلقتها في عالم التكنولوجيا الرقمية، وتتناول ما توفره تلك التقنية من مزايا في المجال الاقتصادي والتطبيقات المختلفة، كما تناقش حدود استخدام تلك التقنية على الصعيد الفني، ومخاطر الاستخدام غير الشرعي لها. وتهدف الجلسة إلى بحث العقبات المرتبطة بتوسيع نطاق استخدام تلك التقنية وآفاق التغلب عليها بما يمكننا من تعظيم الاستفادة من الجانب الإيجابي لها.





جلسة دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانيةأهداف الجلسة

­ بحث كيفية استخدام الفنون كأداة لنشر ثقافة الوسطية ومحاربة الأفكار المتطرفة في ظل العولمة.

­ استعراض دور الأعمال والانشطة الفنية على اختلاف أنواعها في تحسين الوضع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للدول ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، وقبول الآخر.

­ مناقشة موقف الفنون بين السعي نحو الانفتاح والمحافظة على استقلالية الهوية وعدم تبعية الخصوصية الثقافية، من أجل حضارات تتفاعل بشكل بنّاء وتتكامل دون صدام.





جلسة دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشتركأهداف الجلسة

تركز الجلسة على إبراز الأهمية الاستراتيجية للبحر المتوسط منذ فجر التاريخ. وتوضيح الترابط الحضاري بين البحر المتوسط والإنسانية. كما ستسعى لتسليط الضوء على الجذور التاريخية المشتركة التي تجمع شعوب المتوسط وعلى الحضارات التي طافت دول المتوسط شمالاً وجنوباً من خلال التضامن في مجابهة التحديات المشتركة، والتي تتضمن حماية الإرث الثقافي والآثار كرمز للحضارة والهوية الفريدة لكل دولة، وإثراء مختلف أشكال التعاون والتكامل الثقافى من أجل خلق مساحة كافية للحوار بين شعوب المتوسط ومساحة أكبر لتلاقي الحضارات. كما ستناقش الجلسة إمكانية الدفع بحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي للبحر المتوسط كأولوية على أجندة دول المتوسط.





جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركةأهداف الجلسة

تُناقش الجلسة كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتفعيل الفرص الإيجابية المتاحة وفقا للمصالح المشتركة بين تلك الدول، وذلك من خلال تطوير سياسات دول المتوسط وتفعيل منصات الحوار الإقليمي ضمن فعاليات تشاركية ما بين الحكومات، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة الأطراف ذات العلاقة، وارساء إطار شامل وعملي للحوار والتعاون وتعزيز الآليات والمهارات.





جلسة كيف تبقي آمنا في العالم الرقميأهداف الجلسة

­ تناول سبل تحقيق الاستفادة من منصات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وبحث سبل تجنب الأضرار والسلبيات الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

­ توضيح مفهوم الأمن السيبراني وكيفية الحفاظ على أمن وخصوصية المستخدم في ظل التقدم التكنولوجي السريع.

­ إبراز الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لتزييف الحقائق على منصات التواصل الاجتماعي.





جلسة كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة؟أهداف الجلسة

تهدف الجلسة إلى توضيح مفهوم الثورة الصناعية الرابعة، تسليط الضوء على مظاهرها، وومحركاتها الأساسية، وإيجابياتها وسلبياتها، والعناصر التي بنيت عليها والتغيرات التي أحدثتها بمجالات الحياة المختلفة، وإبراز دورها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما ستوضح الجلسة سبل تنمية وتطوير المعرفة والمهارات في الدول النامية لتسطيع مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.





جلسة مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الإجتماعيأهداف الجلسة

تناقش الجلسة سُبل التصدي لخطاب الكراهية والتحريض على العنف المتنامي على وسائل التواصل الاجتماعي، والسياسات المقترحة للتغلب على انتشار التنمر الالكتروني والممارسات العنصرية والتمييزية وطرق معالجة الأسباب الجذرية لتلك الظواهر.