أخبار × 24 ساعة.. فتح منافذ المجمعات بالوجه القبلى لصرف السلع التموينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. "الصحة" تعلن عن تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة "الفحص السمعى" الصحة: استمرار حملات مكافحة عدوى فيروس C بصالونات التجميل وزيرة التضامن: 29 ألف متطوع بصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات فتح منافذ المجمعات بالوجه القبلى لصرف السلع التموينية اليوم الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة Advertisements المدارس الدولية الرسمية.. تعليم عالمى بنكهة حكومية بمصروفات 15 ألف جنيه (فيديو) "التعليم" تنتهى من وضع مواصفات امتحان يناير الورقى لأولى ثانوى البيئة تطق مسابقة لاخيتار أفضل مدرسة صديقة للبيئة بشرم الشيخ السكة الحديد تنقل الجرارات الأمريكية الجديدة من الأسكندرية إلى ورش القاهرة النقل تعلن وصول ماكينة الحفر العملاقة إلى محطة مترو ماسبيرو

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