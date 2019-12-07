جنوب السودان: نطالب الرئيس السيسي بالتدخل لتثبيت إجراءات السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له، اليوم الجمعة، بأووت أشويل وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، على هامش زيارة عبدالعال الرسمية إلى جنوب السودان.

وقال عبدالعال إن زيارة الوفد البرلماني المصري الحالية لجنوب السودان، رسالة دعم ومؤازرة من الشعب المصري لشعب جنوب السودان الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة، واستكمالاً لجهود تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن جنوب السودان يمر بمرحلة دقيقة من تاريخه، وأن مصر على جميع المستويات حريصة خلال هذه المرحلة على استكمال تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات، لإنجاح اتفاق السلام المنشط، إيمانًا بضرورة ترسيخ أمن واستقرار جنوب السودان وبما يحقق الرخاء والتنمية ويحقق آمال وطموحات الشعب الجنوب سوداني.

ونوه رئيس البرلمان المصري، إلى أنه في إطار علاقات الأخوة والتعاون، ستقدم مصر مساعدات إنسانية خلال الأيام المقبلة لصالح المتضرريين من الفيضانات الأخيرة في جنوب السودان.

وفيما يخص التعاون الثنائي بين البلدين، أكد عبدالعال أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي مع جنوب السودان في المجالات كافة، مشيرًا إلى أنه في مجال التعليم فإن مصر تقدم عددًا من المنح الدراسية والتدريبة لطلبة جنوب السودان كل عام للدراسة في مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، للتعليم ولإعداد الكوادر وتأهيل الشباب في مختلف المجالات، كذلك تسعى مصر إلى تشغيل فرع جامعة الإسكندرية في مدينة تونج بولاية واراب، فضلاً عن التعاون الجاري، في إعداد مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية لطلبة المدارس الجنوب سودانية وطباعة هذه الكتب.

وفي مجال التعاون الاقتصادي، أشار عبدالعال إلى إبرام اتفاقيات حماية الاستثمارات الثنائية بين مصر وجنوب السودان سيشجع المستثمرين المصريين على ضخ استثماراتهم في الجنوب، ويحفزهم ويوفر مظلة طمأنة لهم.

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وفي مجال الطاقة، أشار عبدالعال إلى أن مصر تعمل على تعزيز التعاون بين البلدين، حيث أن هناك وفدًا فنيًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية موجود في جنوب السودان، للفحص الفني وتقييم بعض محطات الكهرباء التي أنشأتها مصر في مدن واو، ورومبيك، وبور، ويامبيو، بهدف تشغيلها في أقرب فرصة ممكنة، والعمل على رفع كفاءتها بما يتماشى مع حجم واحتياجات السكان الحالية.

من ناحيتها، رحبت أووت أشويل وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان بعبدالعال والوفد البرلماني المرافق له في بلدهم الثاني جنوب السودان، قائلة للوفد البرلماني المصري: "زيارتكم لجنوب السودان جاءت في التوقيت المناسب وهي الزيارة الأولى من نوعها، ونقدر لمصر قيادةً، وحكومةً، وشعبًا دعمهم المتواصل لنا".

وأكدت الوزيرة أن جنوب السودان تقدر دعم مصر المتواصل لها والتعاون الثنائي للاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في جنوب السودان. وأضافت أن لدى جنوب السودان فرص استثمارية هائلة أمام مصر يمكنها الاستفادة منها.

وعلى صعيد الأوضاع الداخلية في جنوب السودان، طلبت الوزيرة تدخل القيادة السياسية المصرية من أجل تثبيت إجراءات السلام، قائلة: "نطلب من الرئيس السيسي بوصفه رئيسًا للاتحاد الأفريقي التدخل لتثبيت إجراءات السلام ووقف التوتر في جنوب السودان، لما يتمتع به من قبول لدى جميع الأطراف".

واستكملت وزيرة الخارجية حديثها بتأكيد أهمية التنسيق والتشاور بين مصر وجنوب السودان، إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا، حيث تعتبر مصر شريكًا مهمًا لجنوب السودان، فضلًا عن دورها المحوري والريادي في القارة الأفريقية.