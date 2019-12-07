أقل من 10 في هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس دافء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وفيما يخص حركة الرياح، فأغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب متوقع في حركة الملاحة البحرية.

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وفيما يلي توقعات بدرجات الحرارة السبت على مختلف الأنحاء:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22

شبين الكوم 15 22

الإسكندرية 17 21

مطروح 17 22

بورسعيد 16 21

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 10 22

السويس 14 23

رفح 12 20

سيوة 09 21

نخل 07 20

كاترين 04 15

المنيا 12 22

سوهاج 13 24

الأقصر 12 24

أسوان 14 25

حلايب 20 25