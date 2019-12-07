بالصور- "التضامن" تحتفل باليوم العالمي للتطوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الجمعة، برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق احتفالًا، بمناسبة الْيَوْمَ العالمي للتطوع، تحت شعار "التطوع مستقبلنا" حول تنمية العمل التطوعي ومكافحة المخدرات.

وعقد الاحتفال في مقر "بيت التطوع " وهو أول مقر لمتطوعي الصندوق بالجامعات المصرية، بجامعة القاهرة كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب، بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة المخدرات.

تضمن الاحتفال إطلاق مسيرة من "بيت التطوع" إلى كليات جامعة القاهرة بمشاركة الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والشباب المتطوعين لدى الصندوق حيث ردد المشاركون هتافات "لا للمخدرات.. لا للإدمان.. لا للتدخين.. أنت أقوى من المخدرات".

وألقى الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، محاضرة داخل بيت التطوع تحت عنوان "التطوع حياة" بهدف ربط مفاهيم الشريعة الإسلامية بمبادئ التطوع، كما سيقوم الصندوق خلال الأسبوع المقبل بتنظيم مسيرة أخرى لذوي الهمم من طلاب الجامعة تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات".

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وفي إطار الاحتفالات باليوم العالمي للتطوع، سينظم الصندوق بالتعاون مع نادي روتاري غدًا السبت، حلقة نقاشية لعدد 500 أسرة بأطفالهم وشبابهم للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، ودور صندوق مكافحة الإدمان في دعم رغبات العلاج من تعاطي المخدرات بالمجان وفي سرية تامة، بجانب ألعاب تفاعلية مع الأطفال في إطار التوعية بأضرار التدخين.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يتم العمل على استثمار طاقات الشباب الإيجابية، وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، بجانب العمل على زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث يتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم كقيادات في العمل التطوعي بالمحافظات المختلفة، وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بصندوق مكافحة الإدمان وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان، وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023.

وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، أنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطي المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، والأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، ويتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فاعليات وأنشطة الصندوق.

وأضاف أن بيت التطوع للصندوق بجامعة القاهرة يستقبل مختلف طلاب كليات الجامعة، ويتم تنفيذ برامج توعوية بأضرار تعاطي الإدمان، بجانب نشر ثقافة الوعي بمخاطر المواد المخدرة، وتصحيح للمفاهيم المغلوطة، كما يتم تنظيم ندوات كبرى ومبادرات ميدانية أمام كليات الجامعة المختلفة، وتوزيع المطبوعات حول كيفية الوقاية من التعاطي، لافتًا إلى أنه يتم استقبال ما يقرب من 25 ألف طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة منذ بداية العام الدراسي، كما أعلن 4000 طالب جدد رغبتهم في التطوع لدى برامج الصندوق المختلفة، بالإضافة إلى 29 ألف متطوع حاليًا لدى الصندوق، وينفذون العديد من البرامج والأنشطة المختلفة في مجال التوعية بأضرار تعاطي المخدرات.