أخبار مصر | غدًا.. "الأهرام" تستضيف رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر "الشأن العام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "الأهرام" تستضيف رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر "الشأن العام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف مؤسسة الأهرام، غدًا السبت، رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، وذلك بحضور أربعة وزراء: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي".

وتتناول الجلسة عدة محاور أساسية، أهمها تحديد مفهوم قضايا الأمن القومي وعلاقته بالشأن العام، وتحديد السمات الرئيسية لمن يتولون الحديث في هذه القضايا الوطنية والسياج القانوني والدستوري، لتنقية المجالات دون المساس بالحريات العامة.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية، لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.

يذكر أن الجلسة جاءت بدعوة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومشاركة الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام، ويدير الندوة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ويحضرها كوكبة من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين.