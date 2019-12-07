أخبار مصر | الأحد.. "الصحفيين" تنظم حفلًا لتوزيع شهادات اجتياز ورشة "الصحفي السيناريست"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. "الصحفيين" تنظم حفلًا لتوزيع شهادات اجتياز ورشة "الصحفي السيناريست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، حفلًا لتوزيع شهادات اجتياز ورشة (الصحفي السيناريست) للمشاركين وعددهم 71 من الزميلات والزملاء

يحضر الاحتفال الذي يقام في تمام الساعة الثالثة عقب ظهر الأحد 8 ديسمير الجاري، الكاتب الصحفي والسيناريسيت المعروف سمير الجمل ومجموعة من الفنانين وكتاب السيناريو.

وقال جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، إن لجنة التدريب وتطوير المهنة بالنقابة كانت قد عُقدت 3 دورات تدريبية للزميلات والزملاء منذ شهر أغسطس وحتى الآن حول (الصحفي السيناريست)؛ حيث تم إطلاق اسماء الكتاب الراحلين فتحي غانم وصبري موسي وإحسان عبد القدوس علي تلك الدورات.

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وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الزميلات والزملاء الذين شاركوا في الدورات التدريبية نجحوا في كتابة بعض الأفلام والمسلسلات تحت إشراف الكاتب الصحفي سمير الجمل الذي تولي عملية التدريب.

وتضمنت الورشة كتابة أفلام وثائقية عن رموز الصحافة المصرية، وتم تصويرها لإنشاء أول مكتبة مصورة للنقابة، وشملت الأفلام أيضًا قصص المؤسسات الصحفية الكبرى، وشملت كتابة أفلام وثائقية عن رموز الصحافة المصرية، وتم تصويرها لإنشاء أول مكتبة مصورة للنقابة، وتشمل الأفلام أيضًا قصص المؤسسات الصحفية الكبرى.