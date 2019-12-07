شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف الاجتماع الأول لمجموعة «الذكاء الاصطناعى» التابعة للاتحاد الإفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقدت بالقاهرة فعاليات الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعى التابعة للاتحاد الإفريقى، والذى استمر على مدار يومى 3 و4 ديسمبر الجارى.

وشهد الاجتماع التأكيد على تحقيق أهداف المجموعة، التى تشمل العمل على وضع «استراتيجية إفريقية للذكاء الاصطناعى»، وصياغة موقف إفريقى موحد تجاه الذكاء الاصطناعى من خلال الاسترشاد بالمقترح المبدئى الذى تقدمت به مصر فى هذا الشأن.

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وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، على رأسها موقف الذكاء الاصطناعى فى إفريقيا واستعراض الجهود والخطط القائمة حول هذا الموضوع فى عدد من الدول الأعضاء، كما تم استعراض الجهود المبذولة من القطاعات غير الحكومية فى هذا المجال نظرًا لأهمية دورها فى القارة الإفريقية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود والرؤى لكل من إثيوبيا والكاميرون وأوغندا والجزائر ومصر فى هذا المجال، بهدف تبادل الخبرات، كما تمت مناقشة عدد من الآليات التى تدعم الذكاء الاصطناعى فى إفريقيا، بما فى ذلك: مرصد الذكاء الاصطناعى، ومؤشر الجاهزية، بالإضافة إلى الجوانب الإجرائية لعمل المجموعة، والتى تشمل المخرجات المتوقعة، ومعايير انضمام أعضاء جدد للمجموعة، وإمكانية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى والجهات الأكاديمية فى هذه المنظومة.

وتم الاتفاق على وضع موضوعات التنمية البشرية والتدريب على رأس أولويات مجموعة العمل، وعلى رأس أولويات الأجندة الوطنية للدول الإفريقية، من خلال توفير إطار لبناء القدرات فى هذا المجال الحيوى فى إفريقيا، حيث تمت مناقشة المشروعات الإفريقية المشتركة فى هذا المجال، كما تم الاتفاق على أولويات القارة تجاه موضوعات الذكاء الاصطناعى، والتى تشكل النقاط الرئيسية للاستراتيجية، وأولويات الأجندة الإفريقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعى فى مواجهة معوقات وتحديات التنمية.