شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من رئيس جامعة المنصورة بشأن امتحان الجراحة لـ6 طب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، مساء الجمعة، إلغاء امتحان مادة الجراحة العامة (MCQ) لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب بالجامعة والذى عقد يوم الخميس الموافق 5/12/2019، وإعادة امتحانه بالكلية يوم الاحد الموافق 8/12/2019؛ على أن يتم مراعاة معايير ضمان الجودة والاعتماد في مواصفات الورقة الامتحانية للمادة ووفقا للمقررات الدراسية، وذلك عقب وجود شكوى جماعية من الطلاب بسبب صعوبة الإمتحان والذى وصفوه بالتعجيزى.

وجاء قرار رئيس الجامعة كالتالى :

مادة اولى: إلغاء امتحان مادة الجراحة العامة (MCQ) لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب بالجامعة الذي عقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٢/٥ .

مادة ثانية: إعادة امتحان مادة الجراحة العامة (MCQ) لطلاب الفرقة السادسة بالكلية يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/١٢/٨؛ على أن يتم مراعاة معايير ضمان الجودة والاعتماد في مواصفات الورقة الامتحانية للمادة ووفقا للمقررات الدراسية ٠

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مادة ثالثة: يستأنف أداء الامتحانات العملية والاكلينيكية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/ ١٢ /٩.

مادة رابعة: على إدارة الكلية ورؤساء الكنترولات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لأخطار طلاب الفرقة بهذه المواعيد وتهيئة الجو المناسب للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم ومتابعة سير العملية الامتحانية.

ونشرت صفحة كلية الطب وموقع الجامعة القرار بينما أشاد عدد كبير من طلاب الفرقة السادسة به

وقال «م. س» أحد الطلاب «أول مرة نحس ان في حد في الجامعة بيحس بمعاناة الطلاب الف شكر للدكتور أشرف رئيس الجامعة نعم الأب والقائد»

يذكر أن طلاب الفرقة السادسة بكلية طب المنصورة اشتكوا من صعوبة الامتحان الذي أدوه يوم الخميس الماضي، وسادت حالة من الغضب بين الطلاب بينما سقطت 3 طالبات مغشيا عليهن خلال الإمتحان، واستخدم الطلاب وسائل التواصل الاجتماعي في تعبيرهم على صعوبة الامتحان، وانه لا يتناسب مع مستوي طالب البكالوريوس وإنما يتناسب مع مستوي طلاب الدراسات العليا .