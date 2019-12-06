شكرا لقرائتكم خبر عن عزومة «فول وفطير وعسل» من محافظ الدقهلية الجديد لوزير الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة جديدة استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجديد، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتقديم إفطار له ولجميع المشايخ والأئمة وضيوف المحافظة عبارة عن «فطير وعسل وقشطة وفول ساخن وبطاطس محمرة».

وكلفت المحافظة أحد المطاعم بتجهيز الإفطار داخل الديوان العام وتم وضع قدرة الفول على سخان كهربائى لتقديمه ساخن بالإضافة لتحمير البطاطس بالبوفيه الخاص بالمحافظة كما تم تقديم أطباق على كل منها قطعة فطير مشلتت وقشطة وعسل وجبنة«.

وأقبل جميع الضيوف على تناول الإفطار في جو من المودة والسعادة معربين عن شكرهم للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة خاصة وأنهم حضروا للمحافظة في الصباح الباكر، بينما تناول وزير الأوقاف والمحافظ وعدد من النواب الإفطار بمكتب المحافظ.

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وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية «لم أتعود ان يدخل أحد مكتبى ولا يتناول واجب الضيافة وفضيلة وزير الأوقاف خرج من القاهرة في السابعة صباحا والمشايخ وجميع الضيوف حضروا مبكرا للمحافظة يعنى الجميع بالتأكيد لم يتناول الإفطار فقررنا نقدم لهم افطار مناسب».

وأشار إلى ان الإفطار مقدم من شركة الدلتا للأسمدة«سماد طلخا» قائلا«يعنى المحافظة لم تتكلف مليما واحدا وقدمت لفتة طيبة للحضور والجميع تناول من الإفطار حتى موظفى وعمال المحافظة الذين حضروا يوم الأجازة».

ومن جانبه قال الكيمائى عبدالواحد الدسوقى رئيس شركة الدلتا للأسمدة «قدمنا الإفطار كمشاركة مجتمعية مع المحافظة فالشركة جزء من مجتمع الدقهلية وهى احدى شركات قطاع الأعمال والمشاركة المجتمعية جزء أصيل من العمل ولا نتأخر عن تقديم أي خدمة للمجتمع المحيط».

ولاقت فكرة الإفطار استحسان الحضور وعلق بعض النواب على أن الدقهلية تبدأ عهد جديد بفتح قنوات اتصال وعلاقات ودودة مع الجميع.