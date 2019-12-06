شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو المؤسسات الإعلامية العربية والدولية لدعم الصحفيين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت جامعة الدول العربية جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية العربية والدولية لضرورة دعمها وتضامنها مع الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من استهداف مباشر ومركز في الأسابيع الماضية من قمع وتنكيل على أيدي سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة تحميل سلطات الاحتلال المسؤلية الكاملة عن الاعتداءات الممنهجة لصحفيين فلسطين وتوفير الحماية اللازمة لهم والتي توجبها القوانين والمواثيق الدولية.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلى، إن ما تعرض له تليفزيون فلسطين اليوم هو في إطار الحرب الشرسة الاسرائيلية التي تستهدف القدس والاستمرار في مخططات التهويد والتهجير وتدنيس المقدسات.

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وأضاف «أبوعلي»، في تصريح صحفي له، الجمعة، إن هذا الاستمرار لاستهداف المؤسسات الوطنية المقدسية ومحاولات تقويض صمود المقدسيين ودفاعهم وتصديهم البطولي للمخططات والاعتداءات الاسرائيلية، مشيرا ان سلطات الاحتلال اقدمت اليوم على اعتقال طاقم تلفزيون فلسطين بالمدينة وهو الصوت الوطني المعبر عن الإرادة والهوية الفلسطينية وعن إستمرار الصمود والمقاومة وتجسيد الحقوق الوطنية.

وأوضح الأمين العام المساعد أن هذا الاستهداف يأتي في محاولة من سلطات الاحتلال لالغاء وجود هذه المؤسسات والتعتيم على ما تنفذه من مشاريع وتركتبه من جرائم بحق القدس والمقدسات بحق المواطنين والمؤسسات.

وأدان ابوعلي بأشد العبارات هذه الممارسات الإسرائيلية وما ارتكبته سلطة الاحتلال هذا اليوم بحق تلفزيون فلسطين، معربا عن تقديره لصمود المؤسسات ومنتسبي الصحافة والإعلام الفلسطينيين، مؤكدا دعم الجامعة العربية الكامل لنضالاتهم وحقهم في التعبير عن الحقيقة وعن صوت شعبهم ومعاناته والدفاع عن قضية شعبهم.

ودعا، جميع المؤسسات الإعلامية والصحافية العربية والدولية الخاصة والرسمية وجميع الصحافيين المؤمنين برسالة الصحافة الحرة وجميع النقابات والمنظمات الإقليمية والدولية لتوحيد صفها وصوتها في الدعم والتضامن مع اعلامي وصحافي فلسطين وفي مقدمتهم تلفاز فلسطين خاصة في ظل ما يتعرضون له من استهداف مباشر ومركز في الأسابيع الأخيرة وما يعنونه من قمع وتنكيل على ايدي سلطة الاحتلال، والدعوة إلى التحرك العاجل لتحميل سلطات الاحتلال المسؤلية الكاملة عن هذه الاعتداءات الممنهجة وتوفير الحماية اللازمة التي توجبها القوانين والمواثيق الدولية.