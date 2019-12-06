شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يعقد اجتماعًا لحل مشكلات المياه والصرف في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء، والمهندسة حنان عمر، رئيس وقيادات الشركة.

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وحضر من المحافظة الاجتماع المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام، واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ والمهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الاسكان، وممدوح محمد على مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع شكر المحافظ رئيس الشركة القابضه للمياه لجهوده ودعمه لمحافظة جنوب سيناء وخصوصا دعم المحافظة بمبلغ ١٥مليون جنيه لتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة، واستعرض المحافظ مقترحات وحلول بعض المشكلات الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ووجه بضرورة الاهتمام بتوصيل المياه النظيفة للوديان والتجمعات البعيدة عن طريق النقل بسيارات المياه، كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات انشاء محطات تحلية مياه البحر بمدن رأس سدر وابوزنيمة ودهب.

كما اشار المحافظ خلال الاجتماع الاخذ في الاعتبار خطط توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمشروعات الجديدة الجاري تنفيذها منها جامعة الملك سلمان بفرعيها طور سيناء وشرم الشيخ، والمدرسة اليابانيه بشرم الشيخ، ووجه المحافظ في نهاية الاجتماع بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ.