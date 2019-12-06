شكرا لقرائتكم خبر عن «والي»: استثمار طاقات الشباب الإيجابية للتوعية بأضرار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق بمناسبة الْيَوْم العالمي للتطوع احتفالا، تحت شعار «التطوع مستقبلنا» حول تنمية العمل التطوعى ومكافحة المخدرات.

جاء ذلك بمقر «بيت التطوع» وهو أول مقر لمتطوعي الصندوق بالجامعات المصرية، بجامعة القاهرة كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة المخدرات.

وتضمن الاحتفال إطلاق مسيرة من «بيت التطوع» إلى كليات جامعة القاهرة بمشاركة الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والشباب المتطوعين لدى الصندوق حيث ردد المشاركون هتافات «لا للمخدرات.. لا للإدمان.. لا للتدخين.. انت أقوى من المخدرات» كما ألقى الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء محاضرة داخل بيت التطوع تحت عنوان «التطوع حياة» بهدف ربط مفاهيم الشريعة الاسلامية بمادئ التطوع، كما سيقوم الصندوق خلال الأسبوع المقبل بتنظيم مسيرة أخرى لذوى الهمم من طلاب الجامعة تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات».

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وفى إطار الاحتفالات باليوم العالمى للتطوع سيقوم الصندوق بالتعاون مع نادى روتارى غدا السبت بتنظيم حلقة نقاشية لعدد 500 أسرة بأطفالهم وشبابهم للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، ودور صندوق مكافحة الإدمان في دعم رغبات العلاج من تعاطي المخدرات بالمجان وفي سرية تامة. بجانب أيضا ألعاب تفاعلية مع الأطفال، وذلك في إطار التوعية بأضرار التدخين.

وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه يتم العمل على استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى، بجانب العمل على زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث يتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم كقيادات في العمل التطوعى بالمحافظات المختلفة وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بصندوق مكافحة الادمان وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023».

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفى لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، ويتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق.

وأضاف عمرو عثمان أن بيت التطوع للصندوق بجامعة القاهرة يُستقبل مختلف طلاب كليات الجامعة ويتم تنفيذ برامج توعوية بأضرار تعاطى الإدمان بجانب نشر ثقافة الوعى بمخاطر المواد المخدرة وتصحيح للمفاهيم المغلوطة، كما يتم تنظيم ندوات كبرى ومبادرات ميدانية امام كليات الجامعة المختلفة وتوزيع المطبوعات حول كيفية الوقاية من التعاطى لافتا إلى انه تم استقبال ما يقرب من 25 الف طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة منذ بداية العام الدراسى وحتى الآن، كما أعلن 4000 طالب جدد عن رغبتهم في التطوع لدى برامج الصندوق المختلفة، بالإضافة إلى وجود 29 ألف متطوع حاليا لدى الصندوق ويقومون بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة في مجال التوعية بأضرار تعاطى المخدرات.