شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة» تنظم ورشة تدريب للأطباء على اكتشاف أورام الجهاز التناسلي للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة ورشة عمل لأطباء المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة ورشة عمل عن الاكتشاف المبكر لأورام الجهاز التناسلى للمرأة بقاعة المحاضرات بنقابة الأطباء وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين كلية الطب بالإسكندرية وإدارة التدريب بمديرية الصحة.

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وحاضر في الورشة الدكتور محمود ميليس، أستاذ أورام أمراض النساء بطب الإسكندرية، والدكتورة ميرفت السرس، أستاذ مساعد النساء والولادة طب الإسكندرية، بحضور، الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتور جابر السروجى، استشارى النساء والولادة وبمشاركة نحو ١٠٠ طبيب من مختلف المستشفيات والإدارات الصحية.

تناولت الورشة سبل الاكتشاف المبكر للأورام بالإمكانيات المتاحة، بما يقلل العبئ المادى على الدولة والعبئ المادى والإقتصادى والنفسى على الأسر المصرية، كما تناولت تأثير التفاعلات الدوائية لأدوية علاج ضغط الدم والأنيميا على السيدات الحوامل وتصحيح الأخطاء الشائعة في ذلك.

وتنظم المديرية مؤتمر البحيرة الأول لأمراض النساء والولادة يوم ١٣ ديسمبر الجاري بقاعة ميراج بمدينة دمنهور بهدف تدريب أطباء النساء على الجديد في هذا المجال.