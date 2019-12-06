شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يفضح أكاذيب مذيع "مكملين" عن واقعة الاختناق ويحرجه على الهواء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرج النائب أحمد محمد العوضى ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن محافظة الدقهلية، مذيع برنامج "نبض مصر" على قناة مكملين الإخوانية، على الهواء مباشرة، بسبب الأكاذيب التى روجها عن واقعة الاختناق التى تعرضت لها طالبات فى مدرسة شربين الثانوية بنات، بمحافظة الدقهلية، يوم الأربعاء الماضى.

وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أغلق الهاتف فى وجه المذيع الإخوانى الذى حاول إثارة الرأى العام عن طريق تضخيم الواقعة والإشارة إلى أن المادة المستخدمة لرش أحد الفصول بالمدرسة كانت مخصصة للزرع وليس الفصول – حسب إدعائه – لكن النائب أحمد العوضى، فضح الشائعات التى روجها مذيع القناة المعادية لمصر، ليوقف سيل الأكاذيب التى ساقها المذيع الإخوانى للجمهور من خلال برنامجه.

المذيع الإخوانى بعدما قدم تقريره عن واقعة اختناق الطالبات، سأل النائب أحمد محمد العوضى، "تتكرر هذه الحالات فى مصر.. كيف تفسر عدم تحرك الحكومة فى هذا الشأن؟"، ليرد عضو مجلس النواب "دا حادث عادى يمكن أن يحدث فى أى مكان وأى دولة.. وعلمت بهذا الحادث لأن السيد المحافظ كان موجود فى مجلس النواب وتم الاتصال به وإخطاره بالحادث.. وهو حادث عادى وبسيط جدًا، لكن بعض القنوات أعداء هذا الوطن يحاولون تضخيم الأمور".

وأضاف النائب أحمد العوضى، خلال مداخلته على قناة مكملين الإخوانية، "موضوع الحالات كثيرة وتم نقلها إلى المستشفى.. دا طبعًا كلام مخالف للحقيقة، لأن الحقيقة إن أعداد الطالبات بسيطة جدًا وتم نقلهم.. والموضوع مكنش يستدعى إنهم يتنقلوا للمستشفى لأنه تم خروجهم دون تلقيهم أى علاج"، وعن سؤاله حول أعداد المصابين، قال عضو مجلس النواب: "لا أعرف عدد المصابين بالضبط، لكنى أؤكد لحضرتك إن الحادث عادى وتم نقلهم للمستشفى وخرجوا فور وصولهم بدون تقديم أى علاج لهم".

وهاجم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مذيع قناة مكملين الإخوانية الذى أصر على إثارة الأزمة بمعلومات غير دقيقة، وقال له النائب أحمد العوضى: "أنتم تريدون تضخيم الأمور وترسلوا دعاية غير حقيقة عن مصر وما يحدث فى مصر.. دا خلاصة الموضوع وشكرًا"، وعقب كلماته هذه أغلق الهاتف فى وجه المذيع الإخوانى ليضعه فى موقف محرج على الهواء مباشرة.

Advertisements

يذكر أن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعلن، الأربعاء الماضى، عن خروج جميع الحالات للطالبات المحتجزة، بمستشفى شربين العام، بعد تقديم العلاج لهن والإسعافات اللازمة، مشيرًا إلى إعادة فتح المدرسة مرة أخرى بعد التأكد والاطمئنان على عملية التطهير.

واستقبلت مستشفى شربين العام 86 حالة لطالبات مدرسة الثانوية الفنية بشربين، بعد إصابتهن بحالات اختناق وضيق تنفس نتيجة استنشاق مادة فلذة داخل المدرسة، وتبين أن السبب فى ذلك هو العثور على قطة ميته قام عامل المدرسة برش مادة للتطهير فأصابت الطالبات باختناق.

وعلى جانب آخر، توجهت منال الغندور السكرتير المساعد، برفقة الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة – حينها - لمتابعة والإشراف على تطهير المدرسة والفصول وإزالة المواد المخالفة، فيما يشار إلى أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلف منال الغندور السكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس مدينة شربين، بالتوجه إلى مدرسة شربين الثانوية بنات للاطمئنان على حالة الطالبات إثر واقعة الاختناق، وذلك نظرًا لتواجده بمجلس النواب فى ذلك التوقيت.

وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على الفور، تشكيل لجنة من الشئون القانونية للوقوف على حقيقة الواقعة وتوقيع العقوبة القانونية المستحقة على كل من تسبب فى الواقعة سواء بالإهمال أو التقصير، مشيرًا إلى أن التقرير المبدئى للواقعة يفيد بقيام عامل بالمدرسة الثانوية الفنية بشربين برش مبيد حشرى بفصل مغلق بالدور الثالث مما تسبب فى حدوث حالات اختناق وإعياء لبعض الطالبات بالمدرسة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تم دخول الحالات المصابة بالاختناق وعددها 86 حالة لمستشفى شربين لتلقى الإسعافات الأولية المطلوبة، كما كلف محافظ الدقهلية الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بتشكيل فريق عمل من إدارة الطب الوقائى لتطهير المدرسة حفاظا على سلامة وصحة الطالبات والعاملين.