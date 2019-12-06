شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الخارجية لـ"إكسترا نيوز": الشباب ممثل في كافة دوائر العمل الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن منتدى أسوان سيشهد حضور شبابى أفريقى، مشيرا إلى أن مصر رائدة فى الاهتمام بالشباب وتمكينهم، ولافتا فى ذات التوقيت أن الشباب ممثل فى كافة دوائر العمل.

وقال وزير الخارجية فى حواره مع قناة إكسترا نيوز، إن منتدى أسوان سيشهد مشاركة الشخصيات الممثلة فى الدوائر الحكومية والمجالس التى لها علاقة بالشأن الأفريقى، لافتا إلى أن مصر كان لها الريادة فى مؤتمر الشباب العربى الأفريقى الذى أتاح فرصة أوسع للمشاركة الشبابية كاملة فى هذا الحدث .

Advertisements

وأشار سامح شكرى، إلى أن الشباب ممثل فى كافة دوائر العمل الأفريقى وكذلك العمل الدولى فالشباب هو المستقبل وهو الذى عليه الأمل.