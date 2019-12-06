نشرة الحوادث المسائية.. حريق بسيارة وقود على الدائري وشاب يقتل والده بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الجمعة، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

اشتعال النيران بسيارة وقود على الدائري.. والحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء (صور)

اندلع حريق هائل، في سيارة تحمل كمية من الوقود أعلى الطريق الدائري بالقرب من منطقة الخصوص.

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قتلوها بدم بارد.. تخلصت من صديقتها لسرقة الذهب بدمياط

كشفت قوات الشرطة بمديرية أمن دمياط، لغز العثور على جثة سيدة داخل شقتها، مسجاه على وجهها، وموثوقة اليدين بحبل، وعلى فمها شريط لاصق، وبها طعنة بالبطن.

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قتله وهو نائم.. مزق جسد والده بسكين وسلم نفسه للشرطة في المنوفية

تخلص مريض نفسي، بمحافظة المنوفية، من والده طعنا بسكين، خلال نومه، وتوجه المتهم بعدها إلى مركز الشرطة، وسلم نفسه معترفًا بارتكابه الجريمة.

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"الدولار بـ13 جنيه".. القبض على المتهمين بتهديد بسرقة رجل أعمال في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، بقيادة اللواء محمد ضبش، ملابسات جريمة الاستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه من أحد رجال الأعمال في قرية أسمنت بمركز نقادة غرب قنا.

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"كنت عارف علاقته بمراتي".. ننشر اعترافات المتهم بقتل تاجر في شبرا

أدلى المتهم الرئيس في واقعة مقتل تاجر فاكهة في منطقة شبرا الخيمة باعترافات تفصيلية، حول ملابسات الواقعة وما دفعه للتخطيط لارتكابها، وكيفية التخلص من الجثة.

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مصرع شخص نتيجة سقوط شجرة فوقه داخل نادي شهير بالتجمع الخامس

لقي شخص مصرعه، إثر سقوط شجرة فوقه، أثناء جلوسه داخل نادي شهير، بمنطقة التجمع الخامس.

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