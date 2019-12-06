أخبار مصر | خطوة بخطوة.. احسب معاشك الإضافي بهذه الطريقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة بخطوة.. احسب معاشك الإضافي بهذه الطريقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بزيادة المعاشات، وإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تم استحداث "معاش إضافي"، لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى.

بهذه المناسبة، تشرح «بوابة الخليج 365»، خطوة بخطوة كيف يمكن لأصحاب المعاشات حساب الزيادة على معاشهم الإضافي، ويمكن حساب معاشك بهذه الطريقة:

1.وفى القانون الجديد يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

2.يقوم صاحب المعاش بإنشاء حساب شخصي فى صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه.

3.يتم حساب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي المشار إليه على دفعة الحياة.

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4.يضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون.

5.إذا كان يتقاضي صاحب المعاش مبلغ 750 جنيها شهريا فإنه بعد القانون الجديد سيكون الاستحقاق الشهري 900 جنيه: (750 +150 ) مبلغ الزيادة بأكثر من 15%" = 900 جنيه.

6.أما إذا كان صاحب معاش يتقاضي مبلغ شهري 1500 جنيه فإن راتبه بعد الزيادة ( 1500+15% ) = 1725 جنيه.

7.أما إذا صاحب معاش يتقاضي مبلغ شهري يصل لـ 2000 جنيه شهريا فإنه سيتقاضي ( 2000+15%) = 2300 جنيه.

8.يدخل هذا المعاش تحت إطار حساب زيادة المعاش السنوية.