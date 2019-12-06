أخبار مصر | سامح شكري يعقد لقاءً ثنائيا مع وزير خارجية الفاتيكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح شكري يعقد لقاءً ثنائيا مع وزير خارجية الفاتيكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل وزير خارجية الفاتيكان نيافة رئيس الأساقفة "بول ريتشارد جالاجار"، وزير الخارجية سامح شكري الذي يقوم بزيارة رسمية للفاتيكان.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن اعتزاز الجانب المصري بالعلاقات مع الفاتيكان والتقدير لما تشهده من تطور ملموس وإيجابي في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن المساعي الحثيثة بين الجانبين لنشر قيم التسامح وقبول الآخر ومواجهة الفكر المتطرف.

وأضاف حافظ أن الوزير شكري أكد حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة والفاتيكان فيما يتصل بالقضايا المحورية والهامة بالنسبة للطرفين سواء على المستوى الثنائي أو المستوى الإقليمي ومتعدد الأطراف.

كما استعرض شكري الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتعزيز قيم المواطنة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وهو ما كان محل تقدير من وزير خارجية الفاتيكان.

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ومن جانبه، ثمن وزير خارجية الفاتيكان الدور المحوري الذي تقوم به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجهودها لتسوية النزاعات في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث حرص وزير خارجية الفاتيكان على الاستماع للتقييم المصري حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ومنطقة الساحل الأفريقي.

كما أكد شكري موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام تصريحاته، أشار حافظ إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التعاون لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الدولتين، واستمرار التنسيق والتشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الدولتين الصديقين.