أخبار مصر | "ليست الأولى".. حكاية مسرح شباب العالم مع الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ليست الأولى".. حكاية مسرح شباب العالم مع الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشباب واضحًا منذ توليه الرئاسة؛ فخصص لهم عام 2016، ونظم نحو 8 مؤتمرات وطنية في 3 سنوات فقط، وذلك ضمن استراتيجية لدعم وتطوير وتأهيل الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرار، فضلًا عن التوجيه بدعم مواهبهم المختلفة.



نشاهد يوميًا قصة جديدة للشباب مع الرئيس السيسي، ولكن هنا حكاية مختلفة عاشها فريق "مسرح شباب العالم" مع الرئيس السيسي، وذلك منذ العام الماضي وحتى اليوم.



بداية القصة

كانت المرة الأولى التي يقف فيها هؤلاء الشباب أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينما أدوا عرضًا مسرحيًا باسم "سلم نفسك"، على مسرح دار الأوبرا المصرية، في حضور الملك محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، وذلك في مارس العام الماضي، تلبية لدعوة الرئيس لولي العهد بزيارة مصر.



ترأس المخرج المسرحي خالد جلال هذا العمال الخاص، الذي قدمه 25 شابًا فنانًا، ولاقى إعجابًا شديدًا من الرئيس السيسي، وبعد انتهاء العرض مباشرة، وجه الرئيس السيسي عقب بانضمام المخرج خالد جلال وفرقة عمله لقسم الإبداع والثقافة بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب؛ وذلك للحصول على فرصة أكبر في التأهيل وتقديم نموذج فني هادف ومميز.



واعتمدت المسرحية على الارتجال الذي أداه الفنانون المشاركون في العرض، بعد دراسته وفق منهج علمي في "ورشة التمثيل" التي ترعاها وزارة الثقافة المصرية، وتضمنت تقديم نقدًا لأوضاع معينة في المجتمع، وتناولت على مدار ساعتين عدة قضايا، منها انتقاد محاولات القضاء على القيم التاريخية الأصيلة وموروثات الأجداد، وألقت الضوء على "قضية سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي على الحياة، وسطوة الشائعات في المجتمع، وظواهر مثل التحرش والإرهاب، وحاولت تقديم صورة ساخرة للإرهاب".



النسخة الأولى من مسرح شباب العالم

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وشارك المخرج خالد جلال، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفريقه في مسرح شباب العالم، ليكون منبرًا لتبادل الثقافات والفنون، ومناقشة القضايا المختلفة التي تخص الشباب والمجتمع.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر العام الماضي، النسخة الأولى من مسرح شباب العالم، العام الماضي، خلال انعقاد النسخة الثانية من المنتدى بمدينة شرم الشيخ؛ ليكون ملتقى شبابي للفنون من مختلف دول العالم، وساحة إبداعية يعرض الشباب مواهبهم وفكرهم وثقافاتهم من خلالها، في تجربة فريدة من نوعها تُعرض للمرة الأولى.



واستمرت عروض المسرح وفقراته على مدار 3 أيام، عكست رسالة تفاهم وسلام بين شعوب العالم، وأكدت تكامل الحضارات من خلال العروض والفقرات التي أقيمت على خشبة المسرح كالغناء والموسيقى والتمثيل، بالإضافة إلى الأحاديث التحفيزية.

وافتتحت فعاليات المسرح الفنانة الأمريكية زوريل أدويل، ذات الأصول الإفريقية، وهي أصغر صانعة أفلام في العالم، وتشتهر بأفلامها التي تهدف إلى الدعوة لتعليم الفتيات في إفريقيا، حققت نجاحات واسعة في هذا المجال، وعرض مسرح شباب العالم في افتتاحه مسرحية "الزائر"، وكان العرض الرئيسي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من العروض الغنائية والراقصة.



النسخة الثانية من المسرح

ويرفع مسرح شباب العالم هذا العام، شعار "الفنون.. إحياء الإنسانية"؛ حيث تناقش قضايا إنسانية، وتعرض في إطار فني متفرد عن الصراعات التي تواجه البشرية، وتستمر بشكل يومي الاستعدادات والبروفات للعرض المسرحي، والذي سيُقدم بحضور الرئيس السيسي يوم 14 ديسمبر الجاري، بإشراف المخرج المسرحي خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة.



وتقدم المطربة أميرة رضا، التأثيرات الصوتية التي تُعرض خلال العرض المسرحي على خشبة شباب العالم، وذلك في العرض الذي لم يُعلن عن تفاصيله حتى الآن.