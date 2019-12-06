أخبار مصر | أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تُعلن توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تُعلن توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعاتها لدرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، أيام السبت والأحد والإثنين المقبلين، مؤكدة على أن الطقس سيكون مائل للبرودة، مع وجود فرصة لسقوط أمطار على عدة مناطق.

ونصحت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، مشيرة إلى أننا حتى الآن لا نزال في فصل الخريف، ولم نبدأ فصل الشتاء بعد، إلا أن الطقس البارد عادة ما يأتي مُبكرًا كل عام قبل بداية فصل الشتاء الفعلية.

ووجهت الهيئة نصيحة للسائقين على الطرق السريعة، بضرورة توخي الحذر خلال القيادة في الساعات المبكرة من النهار، والساعات المتأخرة؛ نظرًا لوجود فرص لتكوّن الشبورة المائية، والتي تحجب الرؤية؛ لذا يجب الحذر خلال القيادة.

وشددت الهيئة على أن اتجاه الرياح سيكون شمالية غربية، نشطة على السواحل الغربية، ومناطق جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطراب بحركة الملاحة البحرية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت طقس دافيء على شمال الصعيد وشمال البلاد وجنوب الصعيد خلال النهار، مائل للبرودة ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار على شمال البلاد، تزامنًا مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، كما توقعت سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت كالتالي:



القاهرة 22- 14.



السواحل الشمالية الغربية 21- 17.



السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21- 15.

جنوب سيناء والغردقة 24- 17.



شمال الصعيد 23- 14.



جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25-17.

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وتوقعت الهيئة أن يسود بعد غدًا الأحد طقس مائل للحرارة على كافة الأنحاء، مائل للبرودة، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري. وتوقعت الهيئة أن يسود بعد غدًا الأحد طقس مائل للحرارة على كافة الأنحاء، مائل للبرودة، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري. درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد:



السواحل الشمالية الغربية 21-16.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20- 15.



القاهرة 22 -13.



جنوب سيناء والغردقة 23- 17.



شمال الصعيد 22- 14. شمال الصعيد 22- 14. وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين المقبل، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافيء على كافة الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار، نتيجة ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال البلاد. وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين:



درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين



السواحل الشمالية الغربية 21-15.



السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20- 14.



القاهرة 22 -12.



جنوب سيناء والغردقة 23- 16.



شمال الصعيد 22- 13.