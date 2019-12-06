أخبار مصر | في نسخته الثانية.. "مسرح شباب العالم" يرفع شعار "إحياء الإنسانية" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في نسخته الثانية.. "مسرح شباب العالم" يرفع شعار "إحياء الإنسانية" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد مصر لإطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، والذي تنظمه مصر بحضور كوكبة ضخمة من مختلف الشباب والجنسيات والدول حول العالم، ويفتتحه "مسرح شباب العالم" في نسخته الثانية، برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، والمشرف على مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.



ويرفع مسرح شباب العالم شعار "الفنون.. إحياء الإنسانية" هذا العام؛ حيث تناقش قضايا إنسانية، وتعرض في إطار فني متفرد عن الصراعات التي تواجه البشرية.

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ويأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال النسخة الأولي من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف؛ حيث أقام المخرج خالد جلال ورشة عمل العام الماضي قدّم من خلالها مسرحية "الزائر" على مسرح شباب العالم في نسخته الأولى، وتناولت قضية التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع ، ويقوم حاليًا بورشة أخرى للفنانين المرشحين لتقديم عرض هذا العام بمشاركة 16 جنسية مختلفة حول العالم بخلاف الفنانين المصريين.



وتم إنشاء "مسرح شباب العالم"؛ ليكون نقطة التقاء بين شباب العالم بمختلف ثقافاتهم وأفكارهم، ولتبادل ألوان الفنون المختلفة والثقافات بين الدول.



يذكر أن مصر تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، والذي سيُعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينطلق خلاله الموسم الثاني من مسرح شباب العالم.