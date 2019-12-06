مصر | ضبط عاطل ينقب عن الآثار أسفل منزله بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل ينقب عن الآثار أسفل منزله بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، من ضبط عاطل اثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزله، في قرية جوجر بدائرة القسم، عقب ورود بلاغ من أحد جيرانه.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ من عبد العظيم السيد، 48 عامًا، مندوب مبيعات يتهم فيه أشرف أمين عبد الفتاح،40 عامًا، عامل بالقيام بأعمال حفر داخل منزله المجاور لمنزله بقصد التنقيب عن الآثار.

وبتنقين الإجراءات واستئذان النيابة، انتقلت حملة بقيادة مأمور المركز والرائد أحمد السادات، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين أن المنزل من طابق واحد ويوجد حفرة بأحد الغرف بقطر متر ونصف فى عمق 5 متر وبعض ادوات الحفر.

وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اخطار رئاسة مركز ومدينة طلخا لإجراء المعاينة اللازمة.

وعلي الفور تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.