مصر | الحكم في دعوى التاكسي الأبيض.. تعرف على أحكام مجلس الدولة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكم في دعوى التاكسي الأبيض.. تعرف على أحكام مجلس الدولة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينظر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، غدا، العديد من القضايا والدعاوي الهامة التي استحوذت على اهتمام ومتابعة الشارع المصري، ومن أهم تلك القضايا:
أولا: الحكم في دعوى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العادية
سبق وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من عماد مبارك، والتي يطالب فيها بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة بالمحاكم المدنية الطبيعية لجلسة الغد الـ٧ من ديسمبر الجارى.
أولا: الحكم في دعوى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العادية
سبق وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من عماد مبارك، والتي يطالب فيها بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة بالمحاكم المدنية الطبيعية لجلسة الغد الـ٧ من ديسمبر الجارى.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٢٠٣٣٢ لسنة ٧٣ قضائية، النائب العام بأن يقوم بتحوبل جميع القضايا إلى المحاكم المدنية العادية، لأن الدستور اقر بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم الجنائية المدنية.
ثانيا: مجلس الدولة يفصل غدا في قضية التاكسي الأبيض
سبق وقررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسين كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوي رقم( 27071) بالتأجيل لجلسة 7 ديسمبر، المقامة من هاني مخلوف محمد ضد رئيس الجمهورية، بشأن وقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شؤون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة.