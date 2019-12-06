مصر | الحكم في دعوى التاكسي الأبيض.. تعرف على أحكام مجلس الدولة غدا

سبق وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من عماد مبارك، والتي يطالب فيها بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة بالمحاكم المدنية الطبيعية لجلسة الغد الـ٧ من ديسمبر الجارى.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٢٠٣٣٢ لسنة ٧٣ قضائية، النائب العام بأن يقوم بتحوبل جميع القضايا إلى المحاكم المدنية العادية، لأن الدستور اقر بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم الجنائية المدنية.