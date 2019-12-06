مصر | بـ"4 آلاف جنيه".. تحقيقات سقوط قوادة و3 ساقطات داخل شقة مفروشة بالمهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"4 آلاف جنيه".. تحقيقات سقوط قوادة و3 ساقطات داخل شقة مفروشة بالمهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل سقوط شبكة دعارة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المهندسين، وتبين أن قوادة تستقطب الفتيات لممارسة الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة الحرام، من الجنسيات العربية "خلايجة".

وأضافت التحقيقات أن القوادة تستأجر الشقق المفروشة بمنطقة المهندسين، وتتقاضي 4 آلاف جنيه من راغب المتعة الحرام، وتعطي للساقطة 2000 جنيه، وتتحصل على باقي المبلغ لصالحها.

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كانت نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع أمن الجيزة في القبض على شبكة دعارة داخل شقة مفروشة بمنطقة المهندسين، نطاق قسم شرطة العجوزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طارق حمزة مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، مفاده بورود معلومات للعقيد محمد السعيد بقيام قوادة باستقطاب الفتيات الساقطات لممارسة الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة الحرام، وتحديدًا أصحاب الجنسيات العربية "الخلايجة"، داخل الشقق المفروشة بمنطقة المهندسين، وتقاضيهم منهم 4 آلاف جنيه، تعطي منهم 2000 جنيه للساقطة وتتحصل على باقي المبلغ لصالحها.

وبإعداد مأمورية برئاسة العقيد محمد منصور وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة، تمكنت القوات من القبض عليها صحبة 3 ساقطات، وراغبي المتعة الحرام، داخل احدي الشقق المفروشة بمنطقة المهندسين، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة.