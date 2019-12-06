مصر | بسبب "رش المياه".. يقتل جاره طعنا بسلاح أبيض في قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "رش المياه".. يقتل جاره طعنا بسلاح أبيض في قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة، اثر طعنه بسلاح أبيض عدة طعنات نافذة، بسبب خلافات بعد رش مياه في الشارع بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بمصرع حسب النبي أحمد مهران، مقيم قرية الشيخ علي شرق بدشنا، إثر إصابته بعدة طعنات بسلاح أبيض.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة جاره، بسبب خلافات نشبت بينهما على" رش مياه "في الشارع، وتبادل الطرفان الشكاوى في النيابة وتصالحا منذ أيام، واليوم تجددت الخلافات بينهما بنفس السبب، مما أسفر عن مصرع المجني عليه.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.