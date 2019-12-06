شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الشتاء سيبدأ جغرافيًا في 23 ديسمبر.. وفرص لسقوط الأمطار السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرصة لسقوط الأمطار السبت على السواحل الشمالية قد تمتد إلى القاهرة بعد الاثنين القادم.

وأضاف «شاهين» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن فصل الشتاء سوف يبدأ جغرافياً في 23 ديسمبر الجاري، وأن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية الأيام القادمة ويسود طقس دافئ أثناء ساعات النهار بارد ليلاً .

وينصح «شاهين» المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خاصة أثناء التواجد خارج المنزل في الساعات الأولي من الصباح الباكر وخلال فترات الليل، والحذر من الشبورة المائية في الصباح الباكر على المناطق الشمالية حتى شمال الصعيد، مع الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، بسبب فروق درجات الحرارة الذي يزيد عن 10 درجات مئوية بين العظمى والصغرى في بعض المحافظات .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلا .

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «16- 22»، إسكندرية «17- 21»، قنا «13- 24»، الأقصر «12– 24»، أسوان «14– 25» .

أما طقس الأحد فيتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلا .

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

ومن المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة العظمي والصغري على السواحل الشمالية الغربية «21- 16»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «20 – 15» والوجه البحري والقاهرة «21 – 16» وجنوب سيناء والغردقة «23– 18» وشمال الصعيد «22 – 12» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «24 – 13» .

أما طقس الاثنين فيتوقع خبراء الأرصاد طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمي والصغري على السواحل الشمالية الغربية «22- 16»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «21 – 15» والوجه البحري والقاهرة «22 – 16» وجنوب سيناء والغردقة «23– 18» وشمال الصعيد «22 – 12» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «24 – 13».