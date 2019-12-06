شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغیط»: المنطقة في حاجة لإصلاحات اقتصادیة واجتماعیة واسعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الأمین العام لجامعة الدول العربیة، أحمد أبوالغیط، أن بقاء القضیة الفلسطینیة من دون حل كان سبباً رئیسیاً في حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة العربیة، إذ أدى استمرار الاحتلال الإسرائیلي للأراضي الفلسطینیة إلى تراكم مشاعر الغضب والاحتقان لدى الشعوب العربیة، مما انعكس على الاستقرار والأمن وفرص النمو الاقتصادي والعمل المشترك.

وأضاف أبو الغیط أن المنطقة العربیة، وكما یظھر جلیا من الاحداث الجاریة، في حاجة الى اصلاحات اقتصادیة واجتماعیة كبیرة وواسعة لتلبیة طموحات الشباب الذین تزید نسبتھم على %٦٠ من السكان.

Advertisements

جاءت ھذه التصریحات جاءت خلال الجلسة الافتتاحیة لمؤتمر "حوارات المتوسط" الذي یعقد بروما یومي ٦ و٧ دیسمبر الجاري، وھو المنتدى الذي تستضیفه العاصمة الایطالیة سنویا ویعد منبرا مھما لمناقشة مشكلات المنطقة وسبل الخروج منھا، وتشارك فیه نخبة من القادة ووزراء الخارجیة من المنطقة وخارجھا.

وحرص أبوالغیط خلال مداخلته على الإشارة إلى أن ما تشھده بعض الدول العربیة من حراك جماھیري حالیا، خاصة في العراق ولبنان، یعكس رفضا لدى قطاعات واسعة من الجماھیر العربیة لمظاھر الفشل في تلبیة التطلعات الاقتصادیة، كما یعكس كذلك رفضا واضحا من المجتمعات. للتدخلات الاقلیمیة من اطراف غیر عربیة، ولما افرزته ھذه التدخلات من مشكلات معقدة.

وأكد الامین العام للجامعة العربیة ان المنطقة تعاني من حالة من الفراغ الاستراتیجي لأسباب متعددة، منھا تذبذب السیاسة الامریكیة وتزاید حدة المنافسات الدولیة، وان كلا من الجماعات الارھابیة والاطراف الاقلیمیة سعت الى ملء ھذا الفراغ، مشددا على ان المشروع الوحید الذي یستحق الدعم والمساندة ھو مشروع الدولة الوطنیة التي تنبذ الطائفیة وتواجه الارھاب وتقوم على الحكم الرشید.