شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يقود حملة مكبرة على مصانع الأغذية بديرب نجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجمعة، حملة على مصانع المخللات بمركز ومدينة ديرب نجم رافقه فريق من مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية ومفتشي الأغذية بديرب نجم.

وتم المرور على مصنعين بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية ويعملان بدون ترخيص، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٢٤ طنا، و٣٠٠ كيلو جرام مخلل عبارة عن ٢٤٣ برميل زنة البرميل ١٠٠ كيلو جرام لسوء التخزين ووجود خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام ٦٠٠ كيلو جرام مخلل لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم سحب ١٠ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير ٤ محاضر جنحة صحية، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعين لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة بهما.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار جهود الإدارات الرقابية بالمديرية على جميع المنشآت بالمحافظة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.