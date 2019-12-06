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شكرا لقرائتكم خبر عن «أساليب العلاج اليدوي والتأهيل لآلام العمود الفقري» في دورة تدريبية بصحة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط صباح أمس الخميس فعاليات كورس العلاج الطبيعي بعنوان «الاساليب الجديدة والحديثة في العلاج اليدوي والتأهيل لآلام ومشاكل العمود الفقري» والذي تنظمه ادارة العلاج الطبيعي بمديرية صحة اسيوط.
جاء ذلك بحضور الدكتورة دعاء عماد الدين احمد مديره إداره العلاج الطبيعي بالمديرية وبالتنسيق مع نقابة العلاج الطبيعي بأسيوط برئاسة الدكتور محمد حسن نقيب العلاج الطبيعي بأسيوط.
وخلال تصريحاته أشار الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن فعاليات الكورس تستمر لمده يومين وهما الخميس والجمعة من كل أسبوع ولمده شهرين متتاليين .مضيفا انه يحاضر خلالها نخبه من الأساتذة الجامعيين من جامعه القاهره.
وأشارت الدكتورة دعاء عماد الدين احمد مدير ادارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بأسيوط ان الكورس يهدف الي تنميه المهارات الأساسية لأخصائي و ممارسي العلاج الطبيعي وتطوير الأساس العلمي لديهم بالتدريب المستمر وحصولهم علي كل ما هو جديد وحديث في اساليب العلاج اليدوي والتاهيل لعلاج آلام ومشاكل العمود الفقري.
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