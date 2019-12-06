شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 9 أيام من التخلي عن طفليها.. الأم لمالكة الحضانة: استعجلتي وأبلغتي الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ما يزال مصير الطفلين «مازن وعمر»، التوأم، اللذين تخليا عنهما والديهما «طبيب الأسنان وربة منزل»، إذ تركتهما الأم بحضانة في منطقة بشتيل بالجيزة، حائرًا، بعد قرار نيابة أوسيم – الجمعة، باستدعاء إخصائية من المجلس القومى للأمومة والطفولة لفحص حالة الطفلين تمهيدًا لإيداعهما بإحدى دور الرعاية، فيما لم يبد والديهما رغبة لإعادتهما إليهما، بينما طالبت مالكة الحضانة التي احتفظت بالطفلين لمدة 9 أيام حتى ضبطت أجهزة الأمن الأبوين المتهمين بتعريض حياة طفلين للخطر، بـ«تربية الطفلين الضحيتين مثل أولادى.. وأريد مساعدتى في فتح دار رعاية للأطفال الأيتام والذين تخلت عنهم أسرهم».

أمنية عادل، الشابة الثلاثينة، مالكة الحضانة، فوجئت بحضور سيدة منتقبة إليها، مساء الثلاثاء قبل الماضى:«جت وإحنا بنفقل الحضانة خلاص»، وسألتها السيدة عن الأوراق المطلوبة:«لاستقبال طفلين»، وفى الـ8 صباح اليوم التالى:«حضرت تلك السيدة ومعها الطفلين، وحقيبة داخلها احتياجاتهما».

مالكة الحضانة طالبت والدة الطفلين بالأوراق «شهادة ميلاد.. وبطاقة هوية الوالدين.. وأرقام الهواتف»، فما كان من أم الطفلين إلا أنّ قالت:«متوافر معايا بطاقتى فقط.. هنزل أصورها لكم.. وبعدين أعطى لكم رقم تليفونى»، حسب أمنية:«اختفت هذه السيدة.. ليوم كامل وظلت حائرة بالطفلين».

محرر «المصري اليوم» يحاور مالكي الحضانة

أيمن نصار، محامى، زوج مالكة الحضانة، حكت له الأخيرة تفاصيل ما حدث:«الأم لم تحضر.. مش عارفة أعمل إية».. توجها لمركز الشرطة، رئيس المباحث سأل مالكة الحضانة:«تعرفين شكلها وملامحها؟»، أجابت:«أيوة طلبت منها خلع النقاب.. واستطيع التعرف عليها من وسط مليون».

أمنية أبدت رغبتها حينئذا:«مستعدة أخذ الطفلين لرعايتهما بمنزلى لحين العثور على والديهما أو أقربائهما».. طوال 9 أيام لحين ضبط والد الطفلين، كما تحكى مالكة الحضانة:«كان الطفلين ينامون جنب طفلى (مالك ومريم).. وأصبحا كأخوين لهما.. ولأننى لم اتعرف على اسم (للتؤام)، أطلقت عليهما اسم (محمد وأحمد).. وهكذا ارتبطت بهما، ولاحظت حتى أن والدتهما لم تخبرنى باسميهما، ولا أية تفاصيل عنها».

قيادات أمنية على عدة مستويات حضروا إلى مقر الحضانة، وأخذوا يتتبعون خط سير «السيدة المنتقبة»، عن طرق كاميرات المراقبة، حتى تبين لهم:«هذه السيدة كانت تجرى كأنها (رمت مصيبة وعاوزة تخلص منها)، وعندما وصلت لشارع البوهى امتداد الوحدة بإمبابة.. خلعت النقاب.. واستقلت سيارة يبدو أنها كانت في انتظارها».. وفقًا لمالكة الحضانة، وزوجها.

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«تعرفٍ الست دى.. شوفى الصور كدة».. هكذا تحدث رئيس مباحث أوسيم، لمالكة الحضانة التي ما أن رأت صور والدة الطفلين دون نقاب، حتى صاحت:«هىّ دى اللى تركت الطفلين وهربت».

«بعد ضبط والدا الطفلين اعترفا بارتكاب الواقعة.. بسبب خلافات زوجية وأسرية لرفض أهل الزوج لتلك الزيجة لفارق السن والمستوى الاجتماعى، وعدم قدرتهما على مراعتهما، فاتفقا على التخلى عنهما، وحددت الأم المتهمة الحضانة محل الواقعة أثناء ترددها على المنطقة لزيارة شقيقتها»، وفقًا لبيان مديرية أمن الجيزة.

عندما قابلت مالكة الحضانة أم الطفلين وتُدعى «رشا.ف»- 38 سنة، بسرايا النيابة، قالت لها الأخيرة:«إنتوا استعجلتم وعمتلوا بلاغ.. كنت أنوى الحضور لكم وأخذهم»، تتعجب مالكة الحضانة:«تركتهم لمدة 9 أيام إزاى؟!.. وعقب إخلاء سبيل الأبوين المتهمين لم يبديا رغبتهما في الاحتفاظ بالطفلين».

محرر «المصري اليوم» يحاور مالكي الحضانة

بدموع وأحضان وقبلات.. ودعت «أمنية»، الطفلين الضحيتين، عقب تسليهما للنيابة:«لإجراء تحليل (دى.إن.إية) للطفلين ووالديهما لإثبات النسب»، مطالبةً:«عاوزة أحتفظ بالطفلين وأربيهم.. وناوية افتح دار لرعاية الأطفال بسبب ما شهدته مع الصغيرين».

مالكة الحضانة، داخل منزلها، تستعيد مواقفها مع الطفلين:«كانا دمهما خفيف.. ونجلى (مريم ومالك) ارتباطا بهما»، كأنها أمهما، تشتم سريرهما الذي حمل رائحتهما:«مش عاوزة أغسل الملااءات لأنها تحمل رائحة الصغيريين وذكراهما».

حين تحدثت «أمنية»، مع الأم المتهمة، قالت لها الأخيرة:«تعبت فيهما.. تزوجت بمنزل أهل زوجى بكفر الشيخ، وطردونا.. وبعدها حملت في عامى الثالث من الزواج، بعد إجراء عملية حقن مجهرى».. احتارت مالكة الحضانة، في موقفها من الأم المتهمة:«أحسست أنها كانت خايفة على الطفلين (أول يوم تركتهما لى بالحضانة.. كل طفل كان لابس 8 قطع ملابس.. يمكن كانت خايفة عليهم من البرد)».

آمال محمد، المشرفة بالحضانة، قالت:«عاملت الطفلين مثل أحفادى.. وممكن أتولى رعايتهما:(ليس لدى ارتباطات تمنعنى عنهما)، لو والدا الطفلين تخليا عنهما، ورأت النيابة عدم تسليهما لهما».