شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: اعتماد نتيجة اختبارات القبول بأكاديمية الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخليةعن اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة القبول للطلاب الجدد المتقدمين للانضمام إلى كلية الشرطة لعام 2019 - 2020.

وقالت المصادر إنه تم إعلان الطلاب الناجحين تليفونيا إلى أن يتم إعلان عن النتائج رسميا على الموقع الإلكتروني لأكاديمية الشرطة خلال ساعات، ويمكن للطالب معرفة نتيجته بالبحث بالرقم القومي ورقم الملف على موقع الأكاديمية.

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وأضافت المصادر :أنه سيتم الإعلان عن عدد المقبولين فقط مشيرا إلى أن الاختبارات تمت دون أي وساطة أو توصية، والتأكيد على التحريات اللازمة عن المتقدمين قبل قبولهم فضلا عن فحص الملفات جيدا بشفافية بإشراف اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة ،بعد وصول التحريات الأمنية حول المعلومات التى قدمها كل طالب.

وأضافت المصادر أن هناك تحريات دقيقة أجريت على الطلاب المتقدمين وأسرهم حتى الدرجة الرابعة للتأكد من عدم تورطهم فى أى أنشطة أضرت بالأمن العام والقومي للبلاد سواء من الناحية الجنائية أو السياسية.

وأوضحت المصادر أنه تقدم للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام أكثر من 118 ألف طالب تقلصت أعدادهم أثناء إجراء اختبارات الالتحاق ويتم حاليا الانتهاء من قوائم المقبولين وتستقبلهم الكلية خلال ساعات .