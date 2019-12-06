شكرا لقرائتكم خبر عن دير الأنبا بيشوي يعلن وفاة الراهب أغريس إثر حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون وفاة الراهب أغريس الأنبا بيشوى واسمه بالميلاد ميلاد معوض، وذلك بعدما أصيب فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالبحيرة، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى راهبين من دير الأنبا بيشوى، الراهب أُغريس الأنبا بيشوى، والراهب بنيامين الأنبا بيشوي. فيما استقبلت كاتدرائية القيامة الروم الكاثوليك بالظاهر، أمس، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.

وكان فى استقبال الرفات وكلاء الكنيسة، حيث تضمن اليوم صلاة القداس الإلهى الاحتفالى بمشاركة كل من الأب فريد عطا راعى كاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك، والأب بيوس فرح الوكيل البطريركى بالقاهرة وراعى كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بشبرا، والأب باتريك الكرملى الرئيس الإقليمى للرهبنة الكرملية فى مصر، والأب جاك الكرملى رئيس دير سانت تريزا بشبرا.

وألقى الأب باتريك الكرملى كلمة العظة والتى تمحورت حول أهمية رفات القديسة تريزا وأثرها فى حياة المسيحيين، كما تضمن فقرات مخصصة للصلوات، وزياح للرفات.

وفى المساء تليت صلاة الباركليسى الابتهالية، التى ترأسها المطران جورج بكر مطران الروم الملكيين الكاثوليك، وشاركه الإيكونومس فريد عطا راعى كاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك وممثل صاحب المدارس، والأرشمندريت كيرلس مشنتف راعى كنيسة القديس يوسف بالزيتون، وعقب نهاية الصلاة، تم تلاوة بعض الترانيم مع المرنمة سيلفيا عودة.