شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الحكم فى دعوى دستورية المادتين الثانية والسادسة من قانون ضريبة المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من الدستورية في القضايا ارقام 162 لسنة 31 ق.د و3 لسنة 23 ق.د و 28 لسنة 27 ق.د والتى قضى فيها بصحة دستورية المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 43 لسنة 40 منازعة تنفيذ من رئيس مجلس ادارة الشركة الفرعونية للأدوية، للمطالبة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 18 مارس 2018 في الطعن رقم 20925 لسنة 53 قضائية عليا فيما قضي به من إلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم جواز نظر الدعوي رقم 11365 لسنة 61 ق قضاء اداري الاسكندرية المطعون فيه لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 16068 لسنة 121 ق بجلسة 8 فبراير 2005، كافة ما يترتب علي الحكم المذكور من اثار ، لحين الفصل في منازعة التنفيذ .

كما طالبت بالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في القضايا ارقام : 162 لسنة 31 قضائية دستورية الصادر بجلسة 7 إبريل 2013، و3 لسنة 23 قضائية دستورية الصادر بجلسة 13 مايو 2007، و 28 لسنة 27 قضائية دستورية الصادر بجلسة 2 مارس 2008.

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وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" على صحة دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.