شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: منتدى أسوان يهدف إلى تعزيز الشراكة بين دول القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن منتدى أسوان يهدف إلى التعاون وتعزيز الشراكة بين دول القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن هذه قمة تسعى للحفاظ على سيادة ووحدة القارة الافريقية .

وقال وزير الخارجية، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، إن الدول التى تعانى من نزاعات تكون الأوضاع السياسية والأمنية فيها هشة، وبالتالى تصبح فرصة لنفاذ العناصر الإرهابية تنتشر وتستغل الهجرة غير الشرعية، بجانب مساعى بعض القوى الدولية لتوسيع رقعة وجودها .

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وأضاف سامح شكرى، أن منتدى أسوان الذى سيعقد فى محافظة أسوان 11 - 12 ديسمبر الجارى ، سيناقش قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية من منظور اجتماعى وثقافى واقتصادى ، ومدى قدرة الإرهاب على استقطاب والترويج للفكر المتطرف والتشويش الذى يتم على الدين الإسلامى الحنيف، وهو ما يحتاج إلى مزيد من تحديد العناصر التى يجب أن يتم التعامل معها.