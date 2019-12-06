شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى مستشفى العريش العام دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق كامل شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم ١٣ طبيبا في تخصصات الجراحة العامة، جراحة القلب والصدر، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الأطفال

اوعية دموية، جراحة الجهاز الهضمي والمناظر، وجراحة العيون، والأنف والاذن والحنجرة، والتخدير والعناية المركزة.

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أضاف شوكة، أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

من جانبه أكد فتحي عثمان،مدير مكتب التثقيف والاعلام، أنه كان في استقبال الدفعة الجديدة عند وصولها إلى مدينة العريش الدكتور أحمد منصور مدير عام مستشفى العريش العام، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى .

أضاف عثمان، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.