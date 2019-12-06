شكرا لقرائتكم خبر عن موجة من الأمطار المتوسطة تضرب محافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرضت عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء لهطول امطار متوسطة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل لانخفاض في درجات الحرارة. وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف أخرى فرعية بمراكز المدن ومختلف مديريات الخدمات والأجهزة المعنية تعمل على مدار 24 ساعة يوميا لمتابعة الظروف الجوية. وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية وإتصالات دائمة مع غرف العمليات بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري مشيرا إلى أن الأوضاع مستقرة ولم تتلق الغرفة أية بلاغات أو إخطارات.

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