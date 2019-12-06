شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قطع المياه عن 3 مناطق شرقي المدينة، بسبب كسر مفاجئ بخط أسفل كوبري 15 مايو بمنطقة سموحة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "حجر النواتية، كوبري الناموس، سموحة" لحين إصلاح كسر بخط 1000 مم المغذي لتلك المناطق.

وناشدت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه.