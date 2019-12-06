شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: الكشف على 1611 مواطنا بقرية ميانة في قافلة طبية مجانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، سير العمل في برنامج القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

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وكشف التقرير الذي تلقاه محافظ بني سويف عن تنفيذ قافلة طبية بقرية ميانة مركز إهناسيا على مدار يومي الأربعاء والخميس 4 و5 ديسمبر الجاري، مكونة من 11عيادة في 9 تخصصات، حيث تم الكشف على 1611 مواطنا، بينهم ١٤٦ حالة بمعمل الدم، و٢٥ حالة معمل طفيليات، وحالات الأشعة 20، وعدد 19 نفقة دولة، وتحويل عدد 21 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وحالات موجات فوق صوتية 37، وتثقيف صحى 135.

كما تضمنت القافلة ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية بينها الالتهاب الكبدي الفيروسي، السعار، انفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، الأمراض غير المعدية «الضغط، السكر، السمنة»، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدات الحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر لعدد 120 مواطنا.

من جانبه أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، على إشرافه المباشر ومتابعته المستمرة لتنفيذ هذه القوافل الهامة التي تشهد دعماً نوعياً من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة وفاء الصادق مدير القوافل العلاجية بالوزارة، مشيراً إلى تشكيل فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبدالوهاب منسق القوافل الطبية العلاجية.

القوافل الطبية بمحافظة بني سويف

القوافل الطبية بمحافظة بني سويف

القوافل الطبية بمحافظة بني سويف

القوافل الطبية بمحافظة بني سويف

القوافل الطبية بمحافظة بني سويف

القوافل الطبية بمحافظة بني سويف

القوافل الطبية بمحافظة بني سويف

القوافل الطبية بمحافظة بني سويف

القوافل الطبية بمحافظة بني سويف

القوافل الطبية بمحافظة بني سويف